Непобежденный Самат Мамедов проведет поединок с экс-бойцом UFC

Непобежденный казахстанец Самат Мамедов (9-0) на турнире OCTAGON 53 проведет поединок с экс-бойцом UFC Уиллом Чопом (42-20).

Американец имеет за своими плечами огромнейший опыт боев в различных американских лигах. В том числе и UFC, где разделил октагон сМаксом Холлоуэйем.

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