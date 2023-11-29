Али Кабдулла проведет бой в RCC

15 декабря в Екатеринбурге пройдет большой вечер профессионального кикбоксинга и смешанных единоборств RCC 17.

Турнир примет многотысячная арена КРК «Уралец». Именно там в клетку выйдут Артур Зайнуков (14-4) и Али Кабдулла (9-1-1).

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