Француз Поне о бое с Акимжаном: «Мне нравиться бросать вызовы»

Французский боец ММА Джейсон Поне оценил казахстанца Жасулана Акимжана — соперника по следующему поединку:

«Думаю, Жасулан — хороший боец, который имеет большую поддержку в Казахстане. Мне нравится бросать вызовы и иметь дело с именами, которые что-то значат, поэтому и хочу сразиться с ним. Оценю этого бойца на восемь из десяти.

Предстоящий бой станет моим первым в NAIZA FC, являющейся отличным промоушном в этой части планеты. Я люблю драться в лучших организациях по всему миру. В Казахстан прибуду 2 декабря».

Поединок Поне (23-15-1) — Акимжан (10-2) пройдёт 6 декабря на турнире NAIZA FC 55 в Астане.

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