Чемпион NAIZA Кабардиев о гран-при «Наше дело» в полулегком весе: «Буду болеть за Акимжана и Ашурлаева»
Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев поделился мнением о гран-при «Наше Дело» в полулёгком весе:
«Это гран-при собрало в себе очень больших мастеров своего дела с разных стран СНГ. Будет очень интересно посмотреть на международное гран-при. Буду болеть за Жасулана Акимжана и Наби Ашурлаева. Считаю, что они главные фавориты в этом гран-при»
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