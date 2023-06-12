Наби Ашурлаев про Акимжана: «Очень техничный крепкий боец»
Боец NAIZA Наби Ашурлаев поделился своим мнением о сопернике по полуфиналу гран-при «Наше Дело» Жасулане Акимжане:
«Жасулан – сильный парень, очень техничный, крепкий боец. Универсальный, легкового боя точно не будет»
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