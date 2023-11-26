Наби Набиев о бое с Жумабековым: «Будет очень неприятно видеть вашего Жумана обездвиженным»

Чемпион HFC MMA в полулегком весе Наби Набиев прокомментировал предстоящий бой с Жуманом Жумабековым из Казахстана.

«Бой с Жуманом не пройдет всю дистанцию. Мне не нужен приговор за пятираундовое избиение! Его бокс переоценен, как насчет того, чтобы срубить его при первом же размене? Сделаю это раньше, чем он. Будет очень неприятно видеть вашего Жумана обездвиженным», – сказал Набиев.

Бой Набиев – Жумабеков состоится 30 ноября. Для Набиева это будет первая защита титула.

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC