Наби Набиев о бое с Жумабековым: «Будет очень неприятно видеть вашего Жумана обездвиженным»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Hardcore FC Жуман Жумабеков Спорт Казахстана

Чемпион HFC MMA в полулегком весе Наби Набиев прокомментировал предстоящий бой с Жуманом Жумабековым из Казахстана.

«Бой с Жуманом не пройдет всю дистанцию. Мне не нужен приговор за пятираундовое избиение! Его бокс переоценен, как насчет того, чтобы срубить его при первом же размене? Сделаю это раньше, чем он. Будет очень неприятно видеть вашего Жумана обездвиженным», – сказал Набиев.

Бой Набиев – Жумабеков состоится 30 ноября. Для Набиева это будет первая защита титула.

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