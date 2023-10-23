Определилась дата боя Жумана Жумабекова за титул Hardcore FC
Стала известна дата титульного поединка в лиге Hardcore FC Жумана Жумабекова против Наби Набиева.
Бой запланирован на 30 ноября текущего года.
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