Жуман Жумабеков: «Я буду первым чемпионом Hardcore из Казахстана»

Жуман Жумабеков прокомментировал предстоящий бой с чемпион HFC MMA в полулегком весе Наби Набиевым.

«Я буду первым чемпионом HFC MMA из Казахстана! Не стоит меня недооценивать. Кровью и потом, готов к битве. Тот, кто ведет себя смиренно, будет возвышен, тот, кто возвышает себя, будет унижен», – сказал Жумабеков, обращаясь к Набиеву.

Бой Набиев – Жумабеков состоится 30 ноября. Для Набиева это будет первая защита титула.

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