Претендент на титул IBF Бахрам Муртазалиев: «Алимханулы пройдет оставшихся чемпионов в своем весе»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Претендент на титул чемпиона IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев заявил, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сможет стать абсолютным чемпионом.

«Мы с ним даже один спарринг сделали перед его крайним боем. Легкие четыре раунда. Он очень хорош. Я думаю, на данный момент пройдет оставшихся чемпионов в своем весе. Но вопрос — смогут ли с ним договориться», – заявил Муртазалиев.

В октябре Алимханулы (15-0, 10 КО) техническим нокаутом победил немца Винченцо Гуалтьери (21-1-1, 7 КО) и стал обладателем двух чемпионских поясов по версии WBO и IBF.

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1 комментарий

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Dulat Islam
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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