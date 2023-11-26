Претендент на титул IBF Бахрам Муртазалиев: «Алимханулы пройдет оставшихся чемпионов в своем весе»

Претендент на титул чемпиона IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев заявил, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сможет стать абсолютным чемпионом.

«Мы с ним даже один спарринг сделали перед его крайним боем. Легкие четыре раунда. Он очень хорош. Я думаю, на данный момент пройдет оставшихся чемпионов в своем весе. Но вопрос — смогут ли с ним договориться», – заявил Муртазалиев.

В октябре Алимханулы (15-0, 10 КО) техническим нокаутом победил немца Винченцо Гуалтьери (21-1-1, 7 КО) и стал обладателем двух чемпионских поясов по версии WBO и IBF.

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