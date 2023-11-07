Алиби Идрис о следующем бое: «Готовлюсь, в ближайшие дни станет известно»

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис рассказал о поисках соперников для боя на турнире Naiza FC:

«На конец декабря вот жду соперника. Готовлюсь. В ближайшие две недели станет известно. Пока конкретного соперника нет. Есть пара японцев, корейцев — если кто-то из них примет бой, то с тем и подерусь»

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