Георгий Кичигин о своем будущем: «PFL молчат, хочу забрать пояс BRAVE»

Чемпион OCTAGON Георгий Кичигин ведёт переговоры с BRAVE CF:

«PFL что-то молчат. Вначале говорили — интересен... Посмотрим. Сейчас ещё ведём переговоры с BRAVE CF — хочу там в 79 кг пояс забрать. Я 5 декабря поеду на турнир BRAVE FC 77 в Бахрейн. Там мой друг Олжас Ескараев выступит. У них нет категории 77 кг — там 79 кг.

Вот на этом турнире будет разыгрываться пояс в 79 кг. Если договоримся с ними по контракту, то у меня претендентский бой будет. С бразильцем Жоилтоном Луттербахом»

В сентябре 2023 года (29-10) Кичигин рассказал о старте переговоров с американской лигой ММА PFL.

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