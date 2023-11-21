Тедеев о бое с Ескараевым: «Он дрался с действующим чемпионом, показав уровень»

Российский боец ММА Руслан Тедеев оценил следующего соперника — Олжаса Ескараева из Казахстана:

«Хороший технически, терпеливый. Плохим шанс биться за титул не дают. Наш-то бой будет рейтинговым, три раунда. Но чуть ранее Олжас Ескараев дрался с действующим чемпионом BRAVE CF Кубанычбеком Абдисалам уулу все пять раундов, показав хороший уровень».

Поединок Тедеева (13-3) и Ескараева (14-7) пройдёт 5 декабря в Бахрейне на турнире BRAVE FC 77.

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