Рамазан Оразов о поражении от Словении: «Даже не знаю, что сказать сейчас. Нет никаких эмоций»

Теги сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Рамазан Оразов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов прокомментировал поражение от Словении в квалификации Евро (1:2). 

— В первую очередь, тяжело принять поражение. Но я горд за нашу команду, что мы показали в этом году, за эту квалификацию. Я не знаю, почему мы проиграли. Может быть, потом как-нибудь сделаем разбор... Я даже не знаю, что сказать сейчас, нет никаких эмоций.

Единственное, знаете, на что я надеюсь? Что впоследствии, в будущем мы не просто будем играть за выход в квалификацию, выход в групповой этап — будем ставить перед собой еще большие задачи. И я надеюсь, что этот год даст нам большой прорыв, большой шаг в отечественном футболе, и хочу, чтобы следующее поколение, уже когда вызывалось в сборную, они играли в групповом этапе и играли за выход в плей-офф, чтобы все было лучше и лучше с каждым годом — вот этого хочу.

И хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам — всем, кто приехал, кто смотрел по телевизору, не спал. Всем спасибо за этот год, за эмоции, за то, что двигали нас вперед! Рахмет, алга, Казахстан! — сказал Оразов. 

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1 комментарий

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zh_asik
Гордимся ❤️👏👏👏
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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