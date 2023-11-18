Ян Облак о матче с Казахстаном: «Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на Евро»

Капитан сборной Словении и вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак выступил с заявлением перед матчем с Казахстаном в квалификации Евро-2024.

«Я не думаю, что кому-то стоит волноваться. Дания — фаворит группы, это очень качественная сборная, могу ее только поздравить, она была лучше нас. Могу сказать болельщикам, что в понедельник мы сделаем все возможное, чтобы выйти на Евро.

«Если возможно, что в Копенгагене с нашей стороны это не было «вверх тормашками», но если будет необходимость, мы также будем действовать против Казахстана. Мы их не недооцениваем, знаем, что в футболе возможно все.

Но я верю, что на нашем домашнем стадионе, с болельщиками и позитивной энергетикой, мы сделаем все как надо и отберемся на чемпионат Европы», — сказал Облак.

Словенцы, занимающие второе место в группе H, опережают команду Казахстана на одно очко. В заключительном туре сборные Словении и Казахстана сыграют между собой 20 ноября в Любляне. Для выхода из группы команде Магомеда Адиева нужно одержать победу.