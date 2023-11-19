Определились все победители казахстанской Спартакиады по боксу

Теги Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В Астане завершилась Спартакиада по боксу.

Медали были разыграны в тринадцати весовых категориях. Чемпионами стали: Темиртас Жусупов (48 кг, Акмолинская область), Сакен Бибосынов (51 кг, Туркестанская область), Нурсултан Алтынбек (54 кг, Кызылординская область), Махмуд Сабырхан (57 кг, Шымкент), Бейбарыс Жексен (60 кг, Жамбылская область), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63 кг, Туркестанская область), Дулат Бекбауов (67 кг, Жамбылская область), Талгат Шайкен (71 кг, Акмолинская область), Диас Молжигитов (75 кг, Жамбылская область), Нурбек Оралбай (80 кг, Астана), Темирлан Мукатаев (86 кг, Астана), Айбек Оралбай (92 кг, Астана) и Дамир Тойбай (+92 кг, Алматы). 

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