Ильяс Хамзин о сравнении Рахмонова и Чимаева: «С Шавкатом тяжелее работать по ММА»

Этнический казах, выступающий в лиге RCC Ильяс Хамзин сравнил совместные тренировки с бойцами UFC Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым:

«Два раза я с ним работал (с Чимаевым). В стойке, я тебе скажу, он не так сильно обучен. Борьба, да, хорошая. Я сам не борец, это мой слабый аспект. В ударке он меня ничем не удивил. В стойке мне легко с ним было. Сейчас всем интересен бой Хамзата и Шавката, я работал и с Шавкатом и с Хамзатом, и скажу, мне с Шавкатом было тяжелее работать по ММА. Мы же в ММА стояли, с Шавкатом мне было посложнее стоять», – приводит слова Хамзина sport24.

Рахмонов свой следующий бой проведет против Джеффа Нила в январе 2023 года.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро

Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги