Сагинай проиграл второй бой подряд

Вячеслав Свищев за полтора раунда справился с Сагинаем Шукиром, одержав яркую победу нв соглавном событии турнира RCC Intro 30

Во втором раунде россиянину удалось оказаться в доминирующей позиции, избивая соперника, тем самым заставив судью остановить бой.

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