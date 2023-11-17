Главный тренер Сан-Марино Константини: «В матче между Словенией и Казахстаном будем болеть за Казахстан»

Главный тренер сборной Сан-Марино Фабрицио Константини прокомментировал матч квалификации Евро-2024 против Казахстана (1:3).

– Я всегда говорю, что в футболе выигрывает сильнейшая сборная. Сегодня это был Казахстан. Споры с судьей? Больше спорили казахстанцы. Мы оспаривали моменты, когда нас держали руками. Это игра, столкновения бывают. Мы же стараемся, идем вперед. Считаю, что сегодня смогли показать себя.

Будет отличная игра между Словенией и Казахстаном. Скажу честно, будем болеть за Казахстан. Словения сейчас хорошо играет. Это будет сложная, но отличная игра. Желаю Казахстану удачи в игре со Словенией, – сказал Константини.

Матч Словения – Казахстан состоится 21 ноября.