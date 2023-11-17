Главный тренер Сан-Марино Константини: «В матче между Словенией и Казахстаном будем болеть за Казахстан»

Теги сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Сан-Марино по футболу квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Сан-Марино Фабрицио Константини прокомментировал матч квалификации Евро-2024 против Казахстана (1:3).

– Я всегда говорю, что в футболе выигрывает сильнейшая сборная. Сегодня это был Казахстан. Споры с судьей? Больше спорили казахстанцы. Мы оспаривали моменты, когда нас держали руками. Это игра, столкновения бывают. Мы же стараемся, идем вперед. Считаю, что сегодня смогли показать себя.

Будет отличная игра между Словенией и Казахстаном. Скажу честно, будем болеть за Казахстан. Словения сейчас хорошо играет. Это будет сложная, но отличная игра. Желаю Казахстану удачи в игре со Словенией, – сказал Константини.

Матч Словения – Казахстан состоится 21 ноября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий