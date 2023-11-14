Али Кабдулла о реванше с Айвазяном: «Я уверен, что одержу победу, но одержимости провести реванш нет»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Али Кабдулла Спорт Казахстана

Казахстанский боец Али Кабдулла рассказал о желании провести реванш против Жоры Айвазяна, от которого Али потерпел единственное поражение в карьере:

«Если судьба так сложится, и мы проведем поединок снова, то я уверен, что одержу победу 100%, даже 200%. Но одержимости провести реванш, у меня нет. Надо двигаться дальше»

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