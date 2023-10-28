Али Кабдулла о следующем бое: «В Naiza FC в этот раз подерусь»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла рассказал о ближайших планах в карьере.

«Скорее всего, в Naiza FC в этот раз подерусь. В декабре 2023-го, судя по всему. Информацию по сопернику пока ждем», — сообщил Кабдулла.

На счету 28-летнего бойца девять побед, ничья и поражение в профессиональном ММА.

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