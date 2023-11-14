Имран Тайсултанов проведет бой с Дуглосом Пумой

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Имран Тайсултанов выступит на турнире лиги NAIZA в Астане.

Его соперником станет бразилец Дуглас Пума де Оливейра.

Имран свой последний бой проиграл за титул Руслану Шамилову. Пума должен быть выступить на NAIZA 54 против одноклубника Имрана Самандара Рузматова, однако из-за проблем со здоровьем был вынужден сняться.

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