Имран Тайсултанов проведет бой с Дуглосом Пумой

Казахстанский боец ММА Имран Тайсултанов выступит на турнире лиги NAIZA в Астане.

Его соперником станет бразилец Дуглас Пума де Оливейра.

Имран свой последний бой проиграл за титул Руслану Шамилову. Пума должен быть выступить на NAIZA 54 против одноклубника Имрана Самандара Рузматова, однако из-за проблем со здоровьем был вынужден сняться.

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»