Алиби Идрис о следующем бое: «2 декабря, хотят медийного соперника»

Бывший чемпион Naiza FC Алиби Идрис планирует провести поединок 2 декабря на турнире в Астане:

«Когда в последний раз в Алматы был, с Карабалой (главой лиги Naiza FC) пообщались. Хотят на ноябрь. Или на 2 декабря — есть большой турнир в Астане, ИншАллах. В планах — 2 декабря.

Курс держим, ИншАллах, скорее всего, на эту дату. Про моего соперника пока неизвестно. Хотят медийного, у которого имя есть уже. Посмотрим».

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