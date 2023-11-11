Димаш Кудайбергенов обратился к сборной Казахстана: «Желаю вам удачи и победы в предстоящих матчах»

Теги сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к сборной Казахстана по футболу перед матчами квалификации Евро-2024 против Сан-Марино и Словении.

«Ассалаумағалейкум, уважаемые болельщики и игроки сборной Казахстана! Желаю вам удачи и победы в предстоящих матчах с Сан-Марино и Словенией! Пусть ваши место на пьедестале всегда будет высоким. Алға, Қазақстан!», — сказал Димаш в своем видеообращении.

17 ноября команда российского специалиста Магомеда Адиева проведет домашний матч с Сан-Марино, а 21 ноября на выезде сыграет с соперниками из Словении.

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