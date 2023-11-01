Магомед Адиев: «Разговоры о получении гражданства Казахстана отложены»

Теги сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что получение им местного гражданства зависит от результатов команды в квалификации ЧЕ-2024.

«По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены. Первостепенно — доигрываем игры отборочного цикла. И нельзя забывать, что весной предстоят отборочные игры через Лигу наций. А дальше могут быть разные сценарии: продолжу, уволюсь или буду совмещать посты», — сказал Адиев.
 
За два тура до финиша Казахстан занимает 3-е место в отборочной группе H, отставая от лидирующих Дании и Словении на четыре очка.

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