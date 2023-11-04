Чемпион AMC Fight Nights Жусупов о сопернике: «Напористый. Сильный такой — рубака»

Казахстанский чемпион AMC Fight Nights Сабит Жусупов рассказал о смене сопернике по бою за защиту титула.

«Буквально накануне мне сказали, что Гасанзаде травмировался, на замену выходит бразилец. Я его не знаю, по идее, но бои его смотрел. Напористый. Сильный такой — рубака. Мы план составили на него, буду его придерживаться — и, думаю, выиграю», — заявил Жусупов.

Жусупов (15-3) должен был провести поединок с азербайджанцем Магеррамом Гасанзаде (9-1) на турнире AMC Fight Nights 122 в Москве 11 ноября, но соперника казахстанца заменили на бразильца Вандерлея Джуниора (15-6).

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