Жалгас Жумагулов про Сергея Морозова: «Он поменялся в лучшую сторону»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов рассказал про своего одноклубника Сергея Морозова:

«Сергей стал совсем другим человеком, поменялся в лучшую сторону, больше времени уделяет семье. Я раньше мог над ним пошутить, сейчас уже не могу себе этого позволить. Он разговаривает со мной «на Вы». Старается наверстать то, что упустил раньше»

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