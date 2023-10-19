Сергей Морозов про возвращения Жумагулова в UFC: «Его много раз списывали со счетов, он всем доказывал»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

Казахстанскому бойцу ММА Жалгасу Жумагулову по силам вернуться в UFC, заявил его одноклубник и боец промоушна Сергей Морозов:

«Если честно, зная Жалгаса, я не удивлен, что он опять такие цели поставил. Зная, как складывалась его карьера, любительская и профессиональная, как в Fight Nights выиграл бой, когда в него никто не верил, перед тем как попасть в UFC, — всё реально. Жалгаса много раз списывали со счетов — и он заново всем всё доказывал.

Не удивлюсь, если опять попадет в UFC! Не удивлюсь. Всё по силам. Мы же все люди, почему же нет?! Всем это реально сделать»

2 декабря 2023 года 35-летний Жумагулов (14-9) проведёт поединок против бразильца Яго Рибейры (12-3) на турнире Naiza FC.

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