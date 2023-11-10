Липинец — о сопернике по бою в Лас-Вегасе: «Быстрый, молодой, голодный»

Казахстанский боксер Сергей Липинец рассказал о сильных качествах доминиканца Мичела Риверы — соперника по предстоящему поединку.

«Оппонента знаю. Мне давно о нем сказали, и мы к нему хорошо готовимся. Быстрый, молодой, голодный. Хороший удар справа. Неплохо передвигается на ногах», — сказал Липинец.

Бой 34-летнего Липинца (17-2-1, 13 КО) с 25-летним Риверой (25-1, 14 КО) пройдет 25 ноября в Лас-Вегасе.

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