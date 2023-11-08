Магомед Кабардиев о состоянии здоровья: «Уже могу в общей группе тренироваться»

Казахстанский боец ММА Магомед Кабардиев начал тренироваться в общей группе после восстановления от травмы:

«Травму залечивал. Сейчас, Альхамдулиллах, лучше намного — и могу в общей группе тренироваться. Пока неделю так потренируюсь, посмотрю, что будет с рукой — и уже по бою стану смотреть»

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