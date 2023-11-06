Имран Тайсултанов выступит на турнире NAIZA в Астане
Лига NAIZA продолжает анонсировать бойцов, кто выступит на турнире в Астане.
Одним из хедлайнеров турнир станет экс-претендент на титул лиги в среднем весе Имран Тайсултанов.
Имран в последнем своем бою проиграл Руслану Шамилову.
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