Имран Тайсултанов выступит на турнире NAIZA в Астане

Лига NAIZA продолжает анонсировать бойцов, кто выступит на турнире в Астане.

Одним из хедлайнеров турнир станет экс-претендент на титул лиги в среднем весе Имран Тайсултанов.

Имран в последнем своем бою проиграл Руслану Шамилову.

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