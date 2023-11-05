Первый казахстанец в американской лиге боев на голых кулаках Садыков: «Такую возможность упускать нельзя»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Ильяс Садыков прокомментировал свое подписание в американскую лигу боев на голых кулаках BKFC:

«Пришло хорошее предложение, такую возможность упускать было нельзя. Все таки мировая лига. Для меня это шанс заявить о себе всему миру. Контракт пока на один бой»

Садыков проведет бой на турнире лиги в Болгарии 17 ноября.

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