Первый казахстанец в американской лиге боев на голых кулаках Садыков: «Такую возможность упускать нельзя»
Казахстанский боец ММА Ильяс Садыков прокомментировал свое подписание в американскую лигу боев на голых кулаках BKFC:
«Пришло хорошее предложение, такую возможность упускать было нельзя. Все таки мировая лига. Для меня это шанс заявить о себе всему миру. Контракт пока на один бой»
Садыков проведет бой на турнире лиги в Болгарии 17 ноября.
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