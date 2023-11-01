Абдурахманов подписал контракт с OCTAGON

Казахстанский боец ММА Мурад Абдурахманов (8-2) подписал контракт с лигой OCTAGON на четыре боя.

«На декабрь, сказали, первый поединок по этому соглашению найдут. Соперника пока нет», — сообщил Абдурахманов.

В предыдущем поединке боец в июле 2022 года проиграл на Naiza FC 41 россиянину Руслану Шамилову (12-5).

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