Абдурахманов подписал контракт с OCTAGON
Казахстанский боец ММА Мурад Абдурахманов (8-2) подписал контракт с лигой OCTAGON на четыре боя.
«На декабрь, сказали, первый поединок по этому соглашению найдут. Соперника пока нет», — сообщил Абдурахманов.
В предыдущем поединке боец в июле 2022 года проиграл на Naiza FC 41 россиянину Руслану Шамилову (12-5).
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