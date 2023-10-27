Аян Турсын про UFC: «Не важно через Contender Series или сразу дебют, я хочу быстрее туда попасть»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Аян Турсын, которая на ближайшем турнире OCTAGON проведет бой за пояс рассказала о своих целях в карьере:

«Мне неважно как это произойдет – будет ли это Contender Series или сразу дебют в UFC. Я хочу быстрее попасть туда и не только быть бойцом UFC, но и выиграть пояс, чтобы привезти его в Казахстан. Я наблюдаю за своей весовой категорией, думаю, что я буду проблемой для любого бойца в этой организации в 52 кг»

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