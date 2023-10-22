Еркин Дарменов о следующем поединке: «Соперником будут чеченец»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Еркин Дарменов рассказал о сопернике по поединку на турнире OCTAGON 52 в Алматы.

«Готовимся к поединку. Соперником будет чеченец. Борется хорошо и в стойке нормально работает. Грэпплер, по-моему. Спрашивал у тренера — он сказал, что пока не нужно имя оппонента анонсировать», — сообщил Дарменов.

Турнир OCTAGON 52 пройдет 18 ноября.

В предыдущем поединке Дарменов (13-6) уступил южноафриканцу Марку Хульму (10-3) на турнире UAE Warriors 44 в Абу-Даби единогласным решением судей.

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