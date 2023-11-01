Бекзат Алмахан о бое на OCTAGON 52: «С кем хотелось бы встретиться? С тем, кого дадут»

Казахстанскому бойцу ММА Бекзату Алмахану ищут соперника для поединка на турнире OCTAGON 52. Об этом Алмахан сообщил:

«Соперника мне пока еще не нашли. Ищут. Но мой бой на OCTAGON 52 состоится. С кем хотелось бы встретиться там самому? С тем, кого дадут».

Турнир OCTAGON 52 пройдёт 18 ноября в Алматы.

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