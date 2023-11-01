Жуман Жумабеков про бой с Кыргызским Тайсоном: «Хочу проверить себя в поединке с таким бойцом»

Экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков выссказался о своем бое с кыргызским Тайсоном Канатом Келдибековым:

Жуман «Я не умею осторожничать, я выхожу и дерусь. Но Тайсон – опасный соперник, много дрался в АСА. Я хочу себя проверить в поединке с такими бойцами, понять то, на что я способен. Сейчас у меня бой за пояс Hardcore, потом я готов с ним подраться, так что дальше вопрос готов ли Канат»

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