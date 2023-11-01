Нурбек Карабала о бое кыргызского Тайсона и Жумабекова: «Планировали на декабрь, но у Жумана титульный бой»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о возможном бое кыргызского Тайсона Каната Келдибекова с Жуманом Жумабековым:

«Мы планировали бой Кыргызского Тайсона и Жумана Жумабекова на декабрь, но у Жумана титульный бой в лиге Hardcore. Если успеем, то в декабре, если нет – начало следующего года. Жуман много не отдыхает, даже после травмы, он через неделю готов выйти и подраться»

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