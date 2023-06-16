Нурбек Карабала про Жумана Жумабекова: «Он мотивирован обещанием маме»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жуман Жумабеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент NAIZA Нурбек Карабала про активные выходы на бои экс-чемпиона лиги Жумана Жумабекова:

«Жуман после травмы уха через неделю уже тренировался. Он характерный, трудолюбивый пацан. Он мотивирован тем, что обещал маме построить дом и его частые выходы на бои скорее всего связаны с тем, что он хочет быстрее завершить обещанное. Он дрался с первого турнира NAIZA, поэтому он мне дорог, у нас очень хорошие теплые отношения»

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