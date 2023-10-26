Чемпион NAIZA Еренгаипов о защите титула с японцем Фукуда: «В случае победы, могу хорошо подняться в рейтингах»

Чемпион Naiza FC в наилегчайшем весе Диас Еренгаипов (14-3) назвал сильные качества японского бойца Райа Фукуды (21-7-1) — соперника по следующему поединку:

«Это моя первая защита пояса — с японцем. Что могу сказать о сопернике? Третий номер в Японии. Очень крепкий боец, находится на 30 месте по миру. Идет на серии из восьми побед. За год провел четыре боя, вот в декабре будет пятый у него, если считать с декабря по декабрь. Часто бьется.

Ударник, бьющий парень. Хорошо бьет с правой, хоть и левша. Неплохо защищается от борьбы. Когда мне дали японца, я обрадовался, потому что это первый для меня соперник из дальнего зарубежья. Во-вторых, высоко стоит в рейтингах. И, в случае победы над ним, я могу хорошо подняться в рейтингах».

Поединок Еренгаипов — Фукуда должны пройдёт 2 декабря на турнире Naiza FC 55 в Астане.

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