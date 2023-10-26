Казахстанский боец побывал на UFC 294! Эмоции от турнира года  

Вместе с болельщиками из Казахстана боец лиги Top Dog Адильжан Сандибеков посетил ММА-турнир в Абу-Даби. Каково это – стать свидетелем одного из самых ожидаемых спортивных событий?

Группа болельщиков ММА, благодаря акции от казахстанского букмекера №1, посетила огненный турнир UFC 294. Их путешествие легло в основу нового шоу, которое выходит на канале Olimpbet Play. Его зрители могут выиграть смартфон iPhone 15, просто подписавшись на канал. Подробнее об этом читайте далее.

Ведущим шоу стал казахстанский боец Адильжан Сандибеков. Он впервые побывал на событии такого уровня, как UFC 294, и рассказал, что ему запомнилось больше всего.

– Адильжан, какая атмосфера царила перед началом турнира?

– Атмосфера была потрясающая! На такое грандиозное событие приехали люди со всех уголков мира.

– Как тебе организация турнира?

– Всё было на высшем уровне! Открыли много входов по всему периметру, чтобы люди не толпились. Охрана находилась и на арене, и за ее пределами, особенно следили за тем, чтобы люди рассаживались строго по местам. На каждом уровне арены были фаншопы, фудкорты, развлечения.

– Какого бойца встречали громче всех?

– В целом, фанаты были крайне активны. Но особо тепло приняли Шару Буллета, Мухаммада Мокаева. Очень шумно было во время выхода Хамзата Чимаева. Но, наверное, громче всех встретили Ислама Махачева.

– Кто тебя впечатлил в боях предварительного карда?

– Шара удивил своей техникой киков, проводя удары на любой вкус. Мокаев показал характер. Его удушающий прием в третьем раунде был хорош.

– Как думаешь, какие перспективы у Булетта в UFC?

– У него виртуозная ударная техника, он наносит урон по всем этажам. Конечно, есть вопросы к борцовским навыкам. Но, думаю, Шара подтянет борьбу и будет смотреться в октагоне ещё увереннее.

– Кто бы, по-твоему, выиграл, если бы бой Анкалаева и Уокера не сорвался по такой нелепой причине?

– Думаю, что Анкалаев бы уверенно победил. Надо было просто снять с него балл и продолжить поединок, но врачи решили иначе.

– Считаешь ли ты справедливой победу Чимаева над Усманом? Многие фанаты говорят, что ничья была бы более честным результатом.

– Усман приятно удивил, я думал, что он доставит Чимаеву куда меньше проблем. Если бы Камару дали больше времени на подготовку или ещё пару дополнительных раундов – даже не знаю, какой бы нас ждал итог. Но победа Чимаева заслуженная.

– Во время путешествия в Абу-Даби ты поставил 1 000 000 тенге на победу Махачева. Ты предполагал, что бой завершится таким образом?

– Я был уверен, что Ислам победит, но решением судей. То, что бой закончится так быстро, вообще не ожидал!

– А какой нокаут, по-твоему, был лучшим на этом турнире?

– Мой фаворит – Икрам Алискеров. Очень брутальное завершение.

– Как думаешь, UFC 294 стал лучшим MMA-турниром года или были ивенты покруче?

– Для меня, конечно, он лучший! Может, в этом году были и более интересные карды. Но, всё-таки, именно на этом турнире мы с командой казахстанцев побывали лично. И спасибо за это Olimpbet!

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Фото Аяна Несипбекова