Нурбек Карабала о бое Махачев – Волкановски: «Это будет рубка с бешеным темпом и драмой»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился своим мнением по бою за чемпионский титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски:

«На самом деле Ислам по всем параметрам превосходит его. Но факторов риска немало, во-первых, всегда тот, кто выходит на замену меньше теряет, у него психологически есть подушка. Это станет одним из плюсов для Волкановски. Во-вторых, Александр уже проходил это, он показывал свой уровень борьбы и ударов, достаточно хорошо применяя их в первом бою. Конечно я болею за Махачева, если он психологически настроится и выйдет с раздевалки будто на войну, то он должен победить, однозначно это будет рубка с бешеным темпом и драмой»

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