Менеджер Турарова: «Пока не можем разглашать имя будущего оппонента»

Менеджер казахстанского чемпиона мира по боксу по версии IBO Жанкоша Турарова Улжан Мусаханова рассказала о деталях запланированного объединительного боя боксера.

«Основной титул WBA будет после того, как возьмем титул Gold. На данный момент у организации WBA только один чемпион в каждом дивизионе. Ранее было по три-четыре, после они это убрали из-за большой критики. Сейчас в первом полусреднем весе там один чемпион — это американец Роландо Ромеро.

Пояс Gold, за который, как планируется, сразится Жанкош, является вторым по значимости в WBA. Его следующий соперник известен, но мы ждем подтверждения. Пока не можем разглашать имя будущего оппонента», – заявила Мусаханова.

Ранее в СМИ сообщалось, что на 14 октября намечен объединительный бой чемпиона мира по версии IBO Жанкоша Турарова (27-0, 20 КО) за титул WBA Gold World.

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