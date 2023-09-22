Рафиков о поражении в лиге «Наше Дело»: «Я считаю, что выиграл бой»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Фаниль Рафиков Спорт Казахстана

Казахстанский боец Фаниль Рафиков выступил в лиге «Наше Дело» по правилам бокса в ММА-перчатках, проиграв поединок раздельным решением судей:

«Прошло 23 дня после боя, пересмотрев бой на холодную голову, я считаю, что выиграл бой 2-1»

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