Куат Хамитов обратился к сопернику: «Я буду тебя на куски разрывать»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец MMA Куат Хамитов выступил с обращением к актеру и певцу Арману Конырбаеву.

«Ты зря согласился. Когда камеры снимают, я тебя буду разрывать, на куски буду разрывать. На глазах миллионов людей я тебя раскатаю, разжую и выкину», — написал Хамитов Конырбаеву.

Хамитов и Конырбаев встретятся на выставочном турнире по борьбе «Өнер барысы», который состоится в Алматы 25-го октября.

Отметим, что Арман Конырбаев также является одним из солистов музыкальной группы «Mysterions». 

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