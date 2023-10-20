Казахстанцы Меркулов и Асханов дебютирует в RIZIN

Японская лига RIZIN проведет турнир в Баку 4 ноября.

В рамках турнира состоится бой казахстанца Константина Меркулова против Хасана Межиева.

В этот же вечер подерется еще один казахстанец Ильяр Асханов, который проведет бой против украинца Владислава Рундева.

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