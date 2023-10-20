Камшыбек Кункабаев о словах отца после Азиады: «Всегда после соревнований звоню отцу»

Теги Азиатские игры бокс Sports.ru - Казахстан Камшыбек Кункабаев Спорт Казахстана

Камшыбек Кункабаев рассказал, что ему сказал отец после Азиатских Игр в Ханчжоу (Китай):

«Отец на самом деле немногословный, много не хвалит. Сказал: «Поздравляю!». Говорят же, что «воспитание 100 учителей не сравнится с воспитанием отца». Я всегда, когда заканчиваются соревнования, звоню отцу. Его поддержка для меня особенная»

Отметим, что в финале Азиады-2023 Кункабаев потерпел поражение от узбекистанского олимпийского чемпиона Баходира Джалолова.

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