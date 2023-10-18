Георгий Кичигин о PFL: «Открытие рабочей визы в процессе»

Теги MMA PFL / WSOF Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин, чемпион OCTAGON о переговорах с американским промоушном PFL:

«Мы отправили данные в PFL, сейчас ждем от них информацию. Скоро выйдут на связь — недавно с менеджером разговаривал. Открытие рабочей визы в США пока в процессе»

23 сентября бывший чемпион Fight Nights Global Кичигин (29-10) выиграл удушением у россиянина Ричарда Тотрова (12-7) на OCTAGON 50 в Алматы, завоевав чемпионский пояс организации.

По пути Головкина. Алимханулы стал вторым боксером в истории Казахстана, сумевшим объединить титулы чемпиона 

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат очень хорош»

Казахстан без вариантов проиграл Дании: в этот раз без камбэка, но шансы на выход из группы еще есть
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий