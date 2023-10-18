Георгий Кичигин о PFL: «Открытие рабочей визы в процессе»

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин, чемпион OCTAGON о переговорах с американским промоушном PFL:

«Мы отправили данные в PFL, сейчас ждем от них информацию. Скоро выйдут на связь — недавно с менеджером разговаривал. Открытие рабочей визы в США пока в процессе»

23 сентября бывший чемпион Fight Nights Global Кичигин (29-10) выиграл удушением у россиянина Ричарда Тотрова (12-7) на OCTAGON 50 в Алматы, завоевав чемпионский пояс организации.

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