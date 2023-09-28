Нурбек Кабдрахманов о следующем бое: «Начало декабря, соперника пока сказать не могу»
Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов проведёт поединок в декабре 2023 года на турнире Naiza FC:
«По поводу боя — на начало декабря в Naiza FC намечается. Соперника пока назвать не могу. Как подтвердят — скажу вам»
На турнире Naiza FC 2 декабря в Астане также планируют выступить Жалгас Жумагулов и Алиби Идрис.
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