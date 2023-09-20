Чемпион AMC Fight Night Эминов отреагировал на возможность подраться за пояс NAIZA

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала предложил организовать бой за пояс лиги в полулёгком весе между экс-чемпионом AMC Fight Night Мухаммедом Эминовым и экс-чемпионом казахстанской лиги Нурбеком Кабдрахмановым.

Эминов отреагировал на возможность выиграть пояс:

«Мне нужен новый трофей»

На данный момент пояс лиги NAIZA в этом весе является вакантным.

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