Дастан Амангельды про бой с Суенгом: «Соперник сильный, но будем делать все возможное, чтобы вернуть пояс в Казахстан»

Казахстанский боец ММА Дастан Амангельды рассказал о сопернике по поединку за титул Naiza FC — Су Енг Ю из Республики Корея:

«Вот, после боя приходим в себя. Сегодня провел первую тренировку. 23 декабря планируется Naiza 56, на этот кард нас ставят. Соперник сильный — кореец чемпион четырёх организаций: двух корейских, одной японской и Naiza! Будем делать всё возможное, чтобы вернуть пояс в Казахстан»

7 октября Амангельды (6-1) в претендентском бою победил Жумгалбека Жусупакун уулу (4-3) на турнире Naiza 53.

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