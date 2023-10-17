Дастан Амангельды про бой с Суенгом: «Соперник сильный, но будем делать все возможное, чтобы вернуть пояс в Казахстан»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Дастан Амангельды рассказал о сопернике по поединку за титул Naiza FC — Су Енг Ю из Республики Корея:

«Вот, после боя приходим в себя. Сегодня провел первую тренировку. 23 декабря планируется Naiza 56, на этот кард нас ставят. Соперник сильный — кореец чемпион четырёх организаций: двух корейских, одной японской и Naiza! Будем делать всё возможное, чтобы вернуть пояс в Казахстан»

7 октября Амангельды (6-1) в претендентском бою победил Жумгалбека Жусупакун уулу (4-3) на турнире Naiza 53.

По пути Головкина. Алимханулы стал вторым боксером в истории Казахстана, сумевшим объединить титулы чемпиона 

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат очень хорош»

Казахстан без вариантов проиграл Дании: в этот раз без камбэка, но шансы на выход из группы еще есть
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий